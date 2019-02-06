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İzmir'de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu da 2 işçi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu da 2 işçi yaralandı.


Kaza, Aliağa ilçesi gemi söküm tesisleri yolu üzerinde meydana geldi. Aliağa istikametinden Çayağazı Kampı yönüne doğru seyir halinde olan S.A. (23) yönetimindeki 35 AAE 898 plakalı kamyonet, Çayağazı yönünden Aliağa yönüne gitmekte olan İ.S.S. (32) yönetimindeki 55 RC 855 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 55 RC 855 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ç.L. (34) ve araçların sürücüleri yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Meydana gelen diğer bir kazada ise İzmir-Çanakkale karayolu Aliağa Organize Sanayi kavşağında servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan işçiler O.S. ile A.B., 112 sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan isçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Her iki kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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