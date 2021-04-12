İzmir'de iki kadın girişimci gözü gibi baktığı lalelerin hasadını yaptı

İzmir'in Dikili ilçesinde, iki kadın girişimcinin başlattığı lale ekiminden başarılı sonuçlar alınırken, 26 bin lalenin hasadı düzenlenen törenle yapıldı.

Dikili ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki iki kadın girişimci Zerafet Çetin ve Emine Acar, üniversite yıllarından beri hayal ettiği lale yetiştiriciliği fikrini gerçeğe dönüştürdü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ilham alan girişimciler, belirlenen alanlara 26 bin lale soğanı dikti. İki kadın, bu süreçte lalelere gözü gibi baktı.

Lalelerin hasadı ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dikili Kaymakamlığı ve Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklaşa düzenlediği törenle gerçekleştirildi. Programda, yapılan üretim ve üretim tekniği paylaşıldı. İki kadın üreticinin çabası takdir topladı.

Açılışta bir konuşma yapan Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmirli üreticilerin yeniliklerle tanışma konusunda çok ileri görüşlü olduğundan bahsederek, tarımda başarılı olmak için üreticilerin kendisini geliştirmesinin şart olduğunu vurguladı.

"Lale soğanı yetiştiriciliği yaygınlaşacak"

Tarla günlerinin üreticilerin yeni bilgilerle ve çeşitlerle tanıştırılması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Özen, "Burada iki kadın üreticimiz Tarım ve Orman Bakanlığından ilham alarak böylesine bir üretimi gerçekleştirdiler. Kadın üreticilerimiz bize burada bu ürünün yetiştirilebileceğini gösterdi. Bugün dikilen 26 bin lale soğanı başarıyla yetiştirildi ve bugün kırım işlemi gerçekleştiriliyor. Lale'nin Dikili'de de yetiştirilebildiği anlaşıldı. Bu aşamadan sonra vereceğimiz eğitimlerle üreticinin lale soğanı yetiştirilmesi sağlanacak ve umuyorum ki lale soğanı yetiştiriciliği yaygınlaşacak. Lalenin kültürümüzde ve tarihimizde manası çok büyük, bunu da belirtmek gerekiyor" dedi.

Lale Soğanı üreticilerinden Zerafet Çetin de, "Lale soğanı yetiştiriciliğine arkadaşımla birlikte karar verdik. Bu kararda Emine Acar'ın fikri çok önemliydi. Bugün lale kırımımız var. Bu sayede topraktaki soğanlarımız daha da güçlenecek. Bu çalışma için gerekli bir uygulama. Kadınlarımıza güç vermeyi, örnek olmayı düşünüyoruz. İstihdam alanları oluşturulmasında cesaretli olmalarını isteriz. Dikilimize yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Çalışmalarımız sürecek, aynısını zakkumda da yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Tarla Günü'nde hasadın yapıldığı etkinliğe ayrıca, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, ilçe idare amirleri ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu da katıldı.