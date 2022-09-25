İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

İzmir’in Konak ilçesinde, tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kadifekale Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonuşu M.A. kardeşi Mahsun Acar'ı (27) boynundan ve kolundan bıçakladı.



Hastanede hayatını kaybetti


Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağabeyi tarafından bıçaklanan Mahsun Acar'ın durumu ağır olduğu belirlendi. Ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun A, burada doktorların tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mahsun Acar'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekiplerince yakalandı


Kardeşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan M.A. saklandığı metruk evde Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Öte yandan, şüpheli M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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