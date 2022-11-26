İzmir'de iki kuzenin öldürüldüğü olayın zanlıları tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen kavgada, pompalı tüfekle vurularak öldürülen iki kuzenin cinayet şüphelileri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay 24 Kasım saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi, 105 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları olan Mustafa Aksu ve Mutlu Aksu ile F.A. ve Ö.A.A. kardeşler arasında sokak ortasında tartışma meydana geldi. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine F.A., yanında bulunan tabanca ile Mustafa ve Mutlu Aksu'ya art arda ateş etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, F.A. ve Ö.A.A., bindiği otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Mustafa ve Mutlu Aksu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, zanlının kullandığı aracın plakasını tespit etti. Bunun üzerine kaçış güzergahlarında önlemler alan ekipler, şüpheli F.A ve kardeşi Ö.A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. F.A. ve Ö.A.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve Ö.A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayetin sebebi yine cinayet

Öte yandan, hayatını kaybeden iki kişinin, 6 Ağustos 2020'de Güzelbahçe ilçesinde yola kurulan pusuda tabancayla öldürülen Muhammet Mustafa Aksu'nun (36) kardeşi Mutlu Aksoy ve amcasının oğlu Mustafa Aksoy oldukları ortaya çıktı. İki grup arasında bu yüzden husumet bulunduğu ve tarafların bu süre zarfı içerisinde bir kaç kez tartışma yaşadıkları da iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.