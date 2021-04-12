İzmir'de iki tır çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Menemen ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada bir tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Menemen ilçesi İnkılap Caddesi, Menemen Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Caddede ilerleye Kadir Akıncı idaresindeki 54 HT 410 plakalık tır, aynı yönde gitmekte olan İbrahim M. isimli sürücünün kullandığı demir yüklü olan 35 NCM 61 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kadir Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadir Akıncı'nın cansız bedeni Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan diğer sürücünün yara almadığı öğrenildi.