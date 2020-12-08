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İzmir'de iki uzman doktor korona virüsünden hayatını kaybetti

İzmir’de, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr.

İzmir'de, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


Korona virüsü nedeniyle İzmir'de vaka sayıları artarken, iki acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nun korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.


Oda, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

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