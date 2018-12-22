İzmir'de İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi

Dr. İlber Ortaylı, İzmir'de düzenlenen imza gününde kitapseverlerle buluştu. Etkinlik boyunca İlber Ortaylı ile bol bol fotoğraf çektiren okurları, usta tarihçiye yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ü; kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" için D&R İzmir Mavibahçe mağazasında imza günü düzenlendi. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki imza etkinliğinden saatler önce beklemeye başlayan Ortaylı hayranları, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oldukça ilgi gören kitabın tanıtımı, her yaştan İzmirli okurun katılımıyla yapıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, düzenlenen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, hayranları Prof. Dr. Ortaylı ile bol bol fotoğraf çektirdi. Yazar ile aynı adı taşıyan 7 aylık İlber Berk de annesiyle birlikte imza gününe katıldı.

İlber Ortaylı'nın son olarak kaleme aldığı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" kitabı, imparatorluğu dirilten nesil olan 1880'liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni ile başlıyor. Kitapta, Atatürk'ün askeri eğitimi, Manastır yılları, milliyetçilikler dönemi, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sofya yılları ele alınıyor. Yine kitapta, Kurtuluş Savaşı, İnönü Muharebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet'e giden yol hakkında bilinmeyenler okuyucuya aktarılıyor.