İzmir'de “İlk Dersimiz Orman”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl 18 Ağustos'ta kentte meydana gelen orman yangınları üzerine tüm öğrenciler ve eğitimcilerle birlikte yapacağı doğa çalışmalarına hız veriyor. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir dizi faaliyet gerçekleştirecek olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk olarak İnciraltı Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla'nın katıldığı farkındalık yürüyüşü öğretmen, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü. Yürüyüşte konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada küçük bir adım atarak İzmir'deki öğrenci, öğretmen ve velilerimizle birlikte tüm eğitim camiası olarak bir farkındalık oluşturmak üzere bir araya geldik. Geçtiğimiz ay İzmir'in tarihinde çok acı bir sayfa olarak yerini alan bir orman yangını yaşadık. Hayatın her alanına dokunan eğitimciler olarak bizler, bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymak üzere ‘Ağaç toprak, topraksa vatan' sloganıyla il genelinde harekete geçiyoruz. Yaratılan her canlının hakkını ve hukukunu gözeten bir medeniyetin mirasçıları olarak doğayı korumayı mesuliyet addediyoruz. İzmir'de 850 bin öğrencimize, ormanların ve yaşamın önemini anlatacak olan biz eğitimcileriz. Bugün burada başlattığımız doğa yürüyüşü, okulların açıldığı gün olan 9 Eylül'de bütün okullarımızda ‘İlk Dersimiz Orman' diyerek ses vermeye devam edecek.”

Topraktan uzak kalan, aslından uzak kalır

“Geçtiğimiz yıl okul açılışında, her okulda bakımını öğrencilerin üstlendiği zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdik. Bu yıl da ‘İlk Dersimiz Orman' diyoruz. Öğretmenlerimiz, ilk derslerinde ‘Dersimiz Orman' konusunu işlerken bu sayede öğrencilerimize çevre bilinci kazandıracağız” diyen Yahşi, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yahşi, doğa temelli yaşamı öğrencilere kazandırmayı hedeflediklerini vurguladığı açıklamasında şöyle konuştu: “9 Eylül'de, İzmir'in dağlarında yok olan ağaçları yeniden yeşertmek üzere her öğrencimiz için bir fidan dikiyoruz. Yine aynı gün 10 bin öğrenciyle birlikte öğrencilerimizin oradaki kaybı görmeleri amacıyla yanan orman bölgelerine geziler düzenleyeceğiz. Topraktan uzak kalan, aslından uzak kalır. Ağacı ve ormanı her daim baş tacı eden medeniyetin mirasçıları olarak İzmir'de her karış vatan toprağını yeşil ile buluşturmayı hedefliyoruz. Biz eğitimciler; iyiye, güzele, sevgiye, merhamete, tüm canlı ve cansızın hakkını korumaya talibiz. Ne mutlu ki bu mesleği seçmişiz, iyi ki öğretmeniz diyoruz.”

Çeşitli çalışmalar yapılacak

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü yıl boyu devam edecek olan çalışmalar kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde; 30 ilçenin katılımıyla İzmir'in dağlarında ‘800 bin öğrenci fidan oluyor' sloganıyla Karabağlar, Urla, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde ağaçlandırma çalışması yapılacak. Bu yıl hayata geçirilecek olan ‘35 Doğa Projesi' kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilere çevreyi tanıma eğitimleri verilecek. Kıyı sahil temizliği, sağlık yürüyüşleri ve atölye eğitimlerinin yıl boyunca devam edeceği proje kapsamında israfın önlenmesi konusunda da eğitimler verilecek. Bunların yanı sıra il genelinde farkındalık oluşturmak adına yıl boyunca şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarıyla birlikte kamu spotu çalışması, afiş tasarım yarışmaları ve liseler arası kısa film yarışması düzenlenecek.