İzmir'de ilk kez bir Picasso sergisi açıldı

yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı eserlerinden oluşan sergisi, 18 Eylül tarihinde Arkas Sanat Merkezi'nde açılıyor.

Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül 2019 – 5 Ocak 2020 tarihleri arasında yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapacak. Sadece İzmir'de değil Türkiye'deki tüm sanatseverleri İzmir'e getirmesi beklenen serginin ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları, resmi sponsorluğunu İzmir Büyükşehir Belediyesi, sergi destekçiliğini ise Allianz üstlendi. Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı önemli tabloları, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar İzmir'deki serginin odak noktasını oluşturuyor.

Başkan Soyer: "İzmir kültür ve sanat üretim merkezi olacak"

Akdeniz ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı Picasso-Méditerranée projesinin kapanışı için İzmir'in tercih edilmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in tarih boyunca birçok yeni fikrin, kültür ve sanatsal faaliyetin vücut bulduğu dünyanın önemli metropollerinden biri olduğuna dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temel stratejilerinden birinin bu tarihsel kimliğinden referans alarak İzmir'i, yeniden bir kültür ve sanat üretim merkezi haline getirmek olduğunu dile getiren Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu yaparken elbette bu sergide olduğu gibi dünyanın en kıymetli sanatçılarının eserlerini İzmir'de görmeyi ve ağırlamayı önceliklerimizden biri olarak belirledik. Ancak İzmir'deki kültür ve sanat vizyonumuzun sadece bundan ibaret olmadığını da belirtmek isterim. Hedefimiz İzmir'de; sanatın yedi dalında yeni eserlerin, farklı akımların oluştuğu bir kent iklimi oluşturmak. Bunu yaparken, Anadolu'nun sanata bakışındaki temel sırrı, somutu soyuttan çoğaltma felsefesini esas alacağımızı paylaşmak isterim. Zira dünyaya yön veren sanat eserleri, ancak soyut düşünme kabiliyeti olan toplumların eliyle ortaya çıkabiliyor. Artemis'i var eden Anadolu sanatçıları ile Picasso'yu ortaklaştıran, onları evrensel ve çok kıymetli kılan, işte böyle bir düşünme kabiliyetine sahip olmalarıdır."

Sanat her yerde olacak

Akdeniz'in bir bütün olduğunu Picasso-Méditerranée sergiler serisinin ise bir tesadüf olmadığını vurgulayan Başkan Soyer, "Bu sergi ile birlikte bizim Akdeniz çanağında hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar doğrulanmış ve güçlenmiş oluyor. Kültür-sanatı tüketen değil birçok ekole ev sahipliği yapan, sanatın yedi dalında üretim yapan, buradan yeni ekollerin doğmasını sağlayacak bir iklim oluşturmak istiyoruz. Bunu İzmir'in her noktasında, arka sokaklarında da yapmak istiyoruz. Yetenekli çocuklarımızı ortaya çıkartmak, onlardan bir senfoni orkestrası kurmak, şehir tiyatrosu kurmak istiyoruz. Bu yüzden Arkas Sanat Merkezi'nde açılan Picasso sergisi son derece değerli. İzmir'in kültür sanat tarihinde unutulmaz bir kilometre taşı olacak" dedi.

Başkan Soyer'e teşekkür

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, bu sergide Picasso'nun farklı sanat dallarında neler yapabileceğinin görüleceğini belirterek, serginin gençlerin eğitimine katkı sağlayacağını söyledi. Desteklerinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden Arkas, "Hiçbir şey bir günde olmuyor. Kültür sanat alanında daha çok çalışıp İzmir'i hak ettiği noktaya getirmek istiyoruz" dedi.

İzmir, Akdeniz'in sembol kenti

Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon, Picasso'nun Atatürk'le aynı yıl doğduğuna dikkat çekerek, "Picasso'nun bütün ihtişamıyla sergilenmesinin zamanıydı. Birkaç sene önce Türkiye'de Picasso ile ilgili sergiler yapıldı ama İzmir'de harika bir çalışmayla Picasso'ya bambaşka bir bakış açısı kazanacaksınız. Bu sergide Picasso'yu farklı bir bakışla irdeleyen ve ilk defa sergilenen eserler göreceksiniz. 2 yıl önce başlayan Picasso-Méditerranée projesi kapsamında 70 sergi yaptık. İzmir'de bu sergiyle etkinliği kapatmak sıradan bir olay değil. Akdeniz'in sembol kentlerinden biri varsa o da bütün olumlu özellikleriyle bu da İzmir'dir. 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaşasın İzmir! Yaşasın Picasso" şeklinde konuştu.

Bambaşka Picasso

Arkas Sanat Merkezi Sergi Küratörü, Jean Luc Maeso, bu sergiyi gezenlerin bambaşka bir Picasso ile karşılaşacaklarını söylerken, İstanbul Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, serginin İzmir'e çok yakıştığını ifade etti. Buchwalter, "Bu sergi İzmir-Fransa arasındaki ilişkilerin ne kadar köklü ve derin olduğunun ispatıdır" dedi.

Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası serginin sadece İzmir değil Türkiye için de önemli bir sergi olduğunu belirterek, projeyi anlattıkları ilk günden itibaren kendileriyle aynı heyecanı paylaşan ve serginin açılmasına destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti.