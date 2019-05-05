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İzmir'de ilk teravih heyecanı

Ramazan ayının gelmesiyle tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de ilk teravih heyecanı yaşandı.

Ramazan ayının gelmesiyle tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de ilk teravih heyecanı yaşandı.


Ramazan ayının ilk teravih namazı İzmir'de de eda edildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Sefa Camiinde kılınan ilk teravih namazında cemaat safları doldurdu. Teravih öncesinde Kuran-Kerim tilaveti yapıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar bu sabaha karşı yapılacak olan ilk sahur için hazırlıklara başladı. İzmir'de mübarek Ramazan ayının ilk iftarı ise yarın akşam saat 20.14'te yapılacak.

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