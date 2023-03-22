İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de ilk teravih heyecanı

Ramazan ayının gelmesiyle tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de ilk teravih heyecanı yaşandı.

Ramazan ayının gelmesiyle tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de ilk teravih heyecanı yaşandı.



İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında, İzmir'de camiler doldu taştı. Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camii'ne gelen cemaat safları doldurdu. Teravih öncesinde Kur'an-Kerim tilaveti yapıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar sabaha karşı yapılacak olan ilk sahur için hazırlıklara başladı. İzmir'de mübarek Ramazan ayının ilk iftarı ise yarın akşam saat 19.32'de yapılacak.

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