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İzmir'de ineği ön ayaklarından direğe bağlayıp ölüme terk ettiler

İzmir’in Beydağ ilçesindeki Nazilli karayolu kenarında, ön ayaklarından direğe bağlanmış halde inek bulunurken, yaşanan bu durum yürekleri sızlattı.

İzmir'in Beydağ ilçesindeki Nazilli karayolu kenarında, ön ayaklarından direğe bağlanmış halde inek bulunurken, yaşanan bu durum yürekleri sızlattı.


Olay, Beydağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Beydağ-Nazilli karayolunun Süleymanlar mevkisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ön ayaklarından direğe bağlanmış halde bir inek bulundu. Durum, daha sonrada vatandaşlarca jandarmaya bildirildi. Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı incelemenin ardından bölgeden alınan inek gömüldü. Ortaya çıkan görüntülerse yürekleri sızlattı.

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