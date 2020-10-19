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İzmir'de inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede muhtelif tarihlerde çeşitli inşaatlardan malzeme hırsızlığı olaylarının gerçekleşmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğine ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmaları ve kameraları incelemesi üzerine şahısların kimlikleri tespit edildi. Kimliği ve adresleri tespit edilen M.Y. (23) S.Y. (19), A.Ç. (18) isimli şüpheliler, Buca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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