İzmir'de iş yeri büyük gürültüyle çöktü

İzmir'in Tire ilçesinde bir süredir kullanılmadığı öğrenilen iş yeri büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçenin en eski hanlarından birisi olan Matyus Hanı olarak da bilinen tarihi Lütfü Paşa Hanı'nın bitişiğindeki iş yerinde meydana geldi. Geçmiş dönemde dilekçe ve mektup yazma gibi hizmetlerin verildiği, bir süredir ise kullanılmadığı öğrenilen iş yeri büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken iş yeri çevre sakinlerinde paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, yetkililer tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Lütfü Paşa Hanı'nda yapılması planlanan yenileme çalışması öncesi Akyol Caddesi kısmında kazı yapılmış ve tarihi dükkanların temel bağlantılarına rastlanınca çalışma durdurulmuştu. Bunun üzerine caddenin bir kısmı araç trafiğine kapatılmış, oldukça eski olan hanın yıkılma riskine karşı duvar boyunca çelik tellerle önlem alınmıştı.