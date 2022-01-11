İzmir'de iş yerinde 2 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde iş yerlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kilo 172 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği uygulamalarda durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine araçta yapılan aramada 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliyi sorgulayan polis ekipleri, ilçe merkezinde bazı iş yerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, toplam 2 kilo 172 gram esrar maddesi, 1 av tüfeği ve 12 adet dolu fişek ele geçirdi.

2 kişi tutuklandı

Öte yandan polis ekipleri tarafından olaylarla ilgili gözaltına alınan L.Ç. ve R.S., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.