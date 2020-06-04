İzmir'de iş yerinden 105 bin liralık malzeme çalan hırsızlar yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde piyasa değeri 105 bin lira olan malzeme çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler fabrikaya teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yoğurtçular Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposundan, piyasa değeri 105 bin lira olduğu düşünülen 30 adet mantar bariyerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yapılan detaylı araştırma ve yol güzergahında bulunan kameraların incelenmesi sonucu hırsızlık olayını İ.P. ve C.B. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çaldıkları malzemeleri Y.S. isimli şahsa sattıklarını ifadelerinde söyledi. Jandarmanın şüphelileri yakalamasının ardından çalınan malzemeler, fabrikaya yeniden teslim edildi.

Hırsızlık şüphelisi İ.P. ve C.B. ile birlikte malzemeleri satın alan Y.S. isimli şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şahısların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.