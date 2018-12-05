İzmir'de işçileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 36 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, bir otomobille çarpışması sonucu bariyerlere çarparak yan yatıp takla attı. Feci kazada otomobil ve otobüsteki 36 kişi yaralandı.

Kaza, Bergama ilçesinin Zeytindağ Mahallesi Çandarlı Kavşağı mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa'daki bir rafinerinde çalışan işçiler, sabah saatlerinde Şeref Görgülü idaresindeki 35 S 01216 plakalı servis otobüsüne Bergama'dan bindi. İddialara göre, Bergama-Aliağa yönüne seyir halinde olan otobüs, tali yoldan ana yola çıkan Tacim Keklik'in kullandığı 34 ANB 882 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otobüs, çarpmanın etkisiyle önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yatıp takla attı. Otomobilde çarpışmayla savruldu.

Yaralıların 5'i otomobilde bulunanlar, diğerleri ise işçiler

Savaş alanına dönen kazada otobüste ve otomobilde bulunanlar adeta can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralanan işçiler ve otomobilde bulunanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada 31 işçi ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananların, Bergama ve Aliağa'daki çeşitli hastanelere sevk edildiği ve yaralıların durumlarının iyi olduğu, bazılarının ise kontrol amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.