İzmir'de 'İşgalden Kurtuluşa' fotoğraf sergisi

İzmir'in kurutuşunun 100'üncü yıl coşkusunu sanatla tüm kente yayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri Hanri Benazus'un arşivinden derlenen “İşgal'den Kurtuluşa Sergisi”ni açtı. Sergi açılışında geleceğin geçmişin hafızasını anlayarak kurulması gerektiğini vurgulayan Başkan Soyer, “Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzündeki kıvılcımdan çok şey öğreniyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında, Hanri Benazus'un arşivinden derlenen “İşgal'den Kurtuluş'a” fotoğraf sergisini açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak Metro İstasyonundaki sanat galerisinde açılan sergi, Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus'un İzmir Büyükşehir Belediyesine bağışladığı 20 bin eserden seçkilerle hazırlandı.

Serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hanri Benazus, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, İzmir iş dünyasının temsilcileri, sanatçı ve akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İşgalden kurtuluşa 100 yıllık miras

Başkan Tunç Soyer 15 Mayıs 1919'da başlayan İzmir'in işgalinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesi neticesinde 9 Eylül 1922'de son bulan bağımsızlık mücadelesine dair karelerin yer aldığı sergiyi baştan sonra gezerek anı duvarını imzaladı. Sergide Atatürk'ten Kurtuluş Savaşı komutanlarına, kongrelerden dönemin gazete kupürlerine, İzmir'in işgalinden kurtuluşuna yüzlerce fotoğraf sergilendi. Sergi 30 Kasım 2022'ye kadar İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

“O hafızayı gün ışığına çıkartmadan geleceği kuramayız”

Sergi turunun ardından konuşan Başkan Soyer, 100'üncü yıl şerefine Afyon Kocatepe'den başlatılan Zafer Yolu izlenimini aktardı. Başkan Soyer, “Öylesine bir hız çağında yaşıyoruz ki, hayat bizle başlayıp biten bir şey gibi akıp gidiyor. Oysa arkada muazzam bir geçmiş var ve müthiş bir gelecek var. Geleceği o hafızayı gün ışığına çıkartmadan nasıl kurabilirsiniz? O hafızayı tazelemek ve hatırlamak mecburiyetindesiniz. Okumak, duymak, dinlemek başka bir şey ama bir de görmek var. Onu da çok kıymetli Hanri Benazus'a borçluyuz. 1947 yılından beri 20 binin üzerinden fotoğrafı dünyanın her yerinden toparlamış, bulmuş çıkartmış. Biz de baktığımız her fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzündeki kıvılcımda, atalarımızın yüzündeki ifadeden çok şey öğreniyoruz. O hafızayı tazeliyoruz. Ben hayatımın en büyük hediyesini aldım kendisinden. Kendisiyle iftihar ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Koleksiyonu Büyükşehir'e vermeseydim heba olacaktı”

Açılışta konuşan Hanri Benazus ise, “Değerli başkanım beni en büyük yükten kurtaran insandır. Eğer ben bu koleksiyonu Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmeseydim heba oluyordu. Allah bana İzmir'in kurtuluşunu görmeyi nasip etti. Bu koleksiyonu ben kurdum ama sergi İzmir Büyükşehir Belediyesinindir” ifadelerini kullandı.