İzmir'de işlek caddeye ilginç önlem

İzmir'in işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu'nun giriş ve çıkışlarına korona virüs salgını nedeniyle barikat kurulurken, bu caddeye bağlanan 10'a yakın ara sokakta hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi için yeni tedbirler alınırken, İzmir'in işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu olarak bilinen Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına barikat kuruldu. Bayraklı İlçe Hıfsızsıhha Kurulunun kararıyla uzun süredir kalabalık görüntüleriyle dikkat çeken caddenin giriş ve çıkışlarına barikat kurulurken, caddeye bağlanan 10'a yakın ara sokakta ise hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti.

Kapatılan caddede iş yeri bulunmayan, konuta ulaşım için bölgede yaşamayan vatandaşlar dışında caddeye girişlere izin verilmeyeceği öğrenilirken, bazı vatandaşlar ise ara sokaklardan yine Bayraklı Sevgiyolu'na ulaştı. Kalabalığın ilk günlere oranla azaldığı caddede sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar ise mahalle bekçileri tarafından uyarıldı.