İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor: 17 tutuklama

İzmir’de jandarma ekipleri, tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

İzmir'de jandarma ekipleri, tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, haklarında birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmanın ardından Menderes, Seferihisar, Torbalı, Kiraz, Ödemiş, Aliağa, Urla, Dikili, Beydağ ilçelerinde bulunan 17 şüpheli tespit edilerek yakalandı.


Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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