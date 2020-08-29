İzmir'de jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 544 personel, 158 ekiple Türkiye genelinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında denetime çıktı. Denetimlerde, 8 bin 200 şahsın sorgusu yapılarak çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Çeşitli kabahatlarden dolayı ise 33 kişiye 21 bin 255 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca ekipler, 698 işletmeyi denetleyerek 3 işletmeye 66 bin 224 TL ceza kesti.

Jandarma ekipleri, denetimler kapsamında yine 2 bin 375 aracın sorgusunu yaptı. 99 aracın sürücüsüne 93 bin 457 TL ceza kesilirken, 24 araç trafikten men edildi.