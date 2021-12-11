İzmir'de jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı

İzmir'de jandarma ekipleri, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve suçlularla mücadele kapsamında kadınlara KADES uygulamasını anlattı. Jandarma ekipleri çalışma kapsamında, uygulamanın telefonlara indirilmesine de yardımcı oldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli birlikte, kadına şiddetin önlenmesi ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Menemen ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgiler aktardı. 208 kadının telefonuna KADES uygulaması indirilirken, jandarma ekipleri şiddet veya tehlike anında bu uygulamanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda da kadınlara yardımcı oldu. Yine ekipler, alışveriş merkezindeki kadınlara uygulamayı anlatan tanıtıcı broşürlerde dağıttı.