İzmir'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Jandarma ekipleri tarafından kentin çeşitli ilçelerinde vatandaşlara, KADES, reflektif yeleği önemi ve siber zorbalığa karşı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan çeşitli noktalarda vatandaşlarla bir araya gelerek bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Faaliyetler çerçevesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES), motosiklet ve bisiklet sürücülerinin reflektif yelek giymesinin önemi ve siber zorbalığa karşı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleşti.

KADES tanıtıldı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Menemen İlçe Müdürlüğü personelleriyle birlikte Menemen'de bulunan bir alışveriş merkezinde, 530 kadın vatandaşa Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı. Burada kadınlarla ve çocuklarla buluşan ekipler, broşür dağıtırken, çocuklara da boyama kitabı armağan edildi.

Reflektif yelek dağıtıldı; önemi anlatıldı

Ekipler Bergama, Menemen ve Torbalı ilçelerinde de, “Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol” kampanyası çerçevesinde bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleriyle bir araya geldi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kullanımı zorunlu hale gelen reflektif yeleğin önemi anlatılarak, sürücülere 500 yelek dağıtıldı. Öte yandan 2022 yılının sonuna kadar toplam 2 bin reflektif yeleğin dağıtılmasının planlandığı açıklandı.

Siber zorbalığa karşı bilinçlendirme faaliyeti

Ayrıca jandarma ekipleri, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Pazaryeri'nde de siber farkındalık ve siber zorbalığa karşı vatandaşları bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, 50 esnaf ve 140 vatandaşla yüz yüze müzakere yapıp broşür dağıtarak, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve tarım aletleri dolandırıcılığı gibi konularda vatandaşlara tavsiyeler verdi.