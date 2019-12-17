İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de jandarma hırsızlık olayını aydınlattı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, değişik tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi tutulandı, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, değişik tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi tutulandı, 1 kişi gözaltına alındı.


Edilen bilgiye göre, Yeni Şakran Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) ekipleri, değişik tarihlerde 5 adet tekne motoru, 1 adet traktör römorku ve 1 adet hırsızlık olayları sonrasında harekete geçti. Hırsızlık olayları üzerine ekipler, çevrede araştırmalar yapıp güvenlik kameralarını taradı.


Söz konusu tekne motoru hırsızlık olayıyla ilgili jandarma, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirilen kişilerin A.Ö., E.A. ve C.Y. isimli şahıslar olduğu ve bu şahısların ayrıca Torbalı ilçesinde tekne motoru hırsızlığına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Öte yandan çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri, inşattan hırsızlık ve römork hırsızlığını yaptığı iddia edilen şüpheli A.D.'yi gözaltına aldı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen A.D., Aliağa'da cumhuriyet savcılığın talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.