İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de jandarmadan güvenli eğitim denetimi

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim gerçekleşti.

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim gerçekleşti.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların suça sürüklenmenin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimi güvenli bir şekilde sürdürebilmesi ve pandemi tedbirlerinin kontrolü maksadıyla denetimler gerçekleştirdi. 385 jandarmanın katılımıyla okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetimler yapıldı.


373 okulun çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarma personeli tarafından 'Güvenli okul, güvenli gelecek' projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirmelerde bulunuldu.

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