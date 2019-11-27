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İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 18 kişi yakalandı

İzmir’de, jandarma tarafından yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de, jandarma tarafından yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bine yakın personelle huzur operasyonu yaptı. Yapılan kontrollerde, 6 bin 803 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2'si çoçuk 1'i yetişkin olmak üzere kayıp 3 kişi de bulundu. Uygulamada ayrıca ikamet araması yapılarak 7 kişiye 4 bin 36 TL para cezası uygulandı.

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