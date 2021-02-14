İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İzmir'de il genelinde trafik kazalarını önlemek amacıyla 255 personelin katılımıyla, jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle motosiklet ve traktörlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla, 110'u Jandarma Trafik ve Asayiş Timi olmak üzere 255 personelin katılımıyla, il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda toplam 5 bin 24 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 256 sürücüye toplam 210 bin 745 lira idari para cezası uygulandı; 107 araç trafikten men edildi.

Aranan şüpheliler de yakalandı

Öte yandan, jandarma ekiplerinin uygulamalarda yaptığı kontrollerde aranan şüpheliler de yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde çeşitli suçlardan aranan toplam 21 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.