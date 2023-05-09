İzmir'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verilerek hediye dağıtıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Okul Jandarma Elele" mottolu proje çalışması çerçevesinde; 8 Mayıs günü Çeşme ilçesindeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilere Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, Menderes Değirmendere İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ise okul bahçesinde "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" eşliğinde teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verdi. Eğitimlerin ardından ise çocuklara bayrak, boyama kitabı, balon, meyve suyu ve kek dağıtılırken ayrıca eğitimler esnasında İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli köpek unsurlarınca öğrencilere yönelik gösteriler yapıldı.

Trafik Haftası boyunca eğitimlerin ve etkinliklerin süreceği bildirildi.