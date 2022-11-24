İzmir'de jandarmadan öğretmenlere 24 Kasım sürprizi

İzmir'de jandarma ekipleri, Torbalı ilçesinde görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube ekipleri, Torbalı ilçesinde sorumluluk bölgelerinde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Öğretmenlerin ve okul müdürünün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan ekipler, öğretmenlere çiçek hediye etti.

Jandarma ekipleri, öğretmenlerle sohbet ederek günlerini kutladı.