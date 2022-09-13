İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de jandarmadan okul ve çevresi denetimi

İzmir’de yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından okul ve çevrelerinde, servis şoförleri ile araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirildi.

İzmir'de yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından okul ve çevrelerinde, servis şoförleri ile araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle, öğrencilerin eğitimini huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla, sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirdi. 25 ilçede yapılan denetimlerde yönetmelik gereği eksiklikleri tespit edilen servis şoförleri hakkında gerekli cezai işlemleri uygulandı.


Jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

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