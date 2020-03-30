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İzmir'de jandarmadan operasyon: 3 bin 618 maskeye el konuldu

İzmir’in Torbalı ilçesinde kaçak maske imalatı yapan bir depoya düzenlenen baskında 3 bin 618 maske ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak maske imalatı yapan bir depoya düzenlenen baskında 3 bin 618 maske ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayrancı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerine yaptığı baskında 2 bin 728 adet satışa hazır ve 890 adet hatalı üretilmiş olan toplam 3 bin 618 adet maske, 7 adet bobin ip, 23 adet biye, 250 metre yapıma hazır kumaş ve 2 bin tel malzeme ele geçirildi.


Öte yandan, adreste maske üretimi yaptığı tespit edilen H.E., H.D., Y.Y., E Ş. ve E.O isimli şahısların yanı sıra depo sahibi F.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adlı işlem başlatıldı.

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