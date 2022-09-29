İzmir'de jandarmadan rekor uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, şüphelilere ait araç ve evlerde yaptığı aramalarda 26 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Bu operasyon, İzmir tarihinde tek seferde en fazla metamfetamin maddesi ele geçirilen operasyon olarak kayıtlara geçerken, 4 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda 26 Eylül tarihinde icra edilen fiziki takip sonucunda şüphelilere ait araçta ve adreslerinde yapılan aramalarda, 26 kilogram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona ilişkin F.K., A.Ç., A.K. ve E.K., ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan söz konusu operasyon, İzmir'de tek seferde en fazla metamfetamin maddesi ele geçirilen operasyon olarak tarihe geçti.