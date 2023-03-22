İzmir'de jandarmadan silah deposuna baskın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya gerçekleştirilen baskında, 64 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yasa dışı silah ticareti yaptığı suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabağlar ilçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde B.E. ve H.B. adlı şüphelilere ait bir depoda çok sayıda ruhsatsız silah bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığına dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 21 Mart günü adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 64 adet ruhsatsız tabanca, 63 boş şarjör, 15 tabanca fişeği ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyonda, olayla ilgili B.E. ve H.B. adlı 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerini sürdüğü öğrenildi.