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İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir’in Buca ve Menderes ilçelerinde YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Buca ve Menderes ilçelerinde YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların Buca ve Menderes ilçesinde bulunduklarını belirledi. Çalışma başlatan ekipler, Suriye'de YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etme gayretleri içerisinde oldukları tespit edilen yabancı uyruklu H.M., M.M., N.E.Ş. ve M.E.H. isimli 4 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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