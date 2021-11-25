İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 2 eve yapılan baskında 3 kilogram 200 gram kubar esrar, 187 kök kenevir bitkisi, 20 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Bayındır ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ve talimatıyla Buruncuk ve Turan Mahallesi'nde iki eve operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır vaziyette 3 kilogram 200 gram kubar esrar, 187 kök kenevir bitkisi, 20 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda M.E ve A.B isimli şüpheliler gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı.