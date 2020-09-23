İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 15 kilo esrar ele geçirildi

İzmir’de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri ele geçirildi, operasyonlarla ilgili 27 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri ele geçirildi, operasyonlarla ilgili 27 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 9-23 Eylül 2020 tarihleri arasında Beydağ, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu operasyonları yaptı. Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.


Operasyonlarda 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.