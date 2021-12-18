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İzmir'de jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda bin 750 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda bin 750 litre sahte içki ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi'nde B.H.Ö. isimli şüphelinin ikametinde, sahte/bandrolsüz alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 17 Aralık tarihinde harekete geçen İzmir İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliye ait 2 adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, bin 750 litre sahte/bandrolsüz şarap ele geçirildi.


Yılbaşı öncesi sahte içki üretilen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli B.H.Ö. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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