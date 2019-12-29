İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 848 personelin katılımı ile huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.

Uygulamada 10 bin kişiden fazla kişi sorgulandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, dün çok sayıda adreste eş zamanlı huzur ve güven operasyonu gerçekleştirdi. 848 personel ile icra edilen uygulamada 10 bin 840 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 12 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.


Trafik uygulamalarında ise 4 bin 703 araç sorgulanırken, 98 araca cezai işlem uygulandı, 34 araç ise trafikten men edildi. Uygulanan ceza miktarı da 38 bin 91 TL olarak açıklandı. Uygulamalarda Menderes İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 27 litre kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 5 adet mermi ele geçirildi. Ödemiş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


Uygulamalarda 26 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, bu şahıslara 65 bin 742 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda ayrıca bin 231 umuma açık yer denetlenirken, 24 işletmeye 30 bin 500 TL ceza uygulandı, 2 iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.