İzmir'de kabloyla boğulmuş halde ölü bulunan genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Urla ilçesinde kabloyla boğulmuş halde ölü bulunan 21 yaşındaki Dudu Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan genç kadının kayıplara karışan şüpheli kocası aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.'nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese giden polis, odaya girdiğinde Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Yılmaz'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Yakınları tarafından cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yılmaz için ilk olarak Urla Çarşı Hoca Ali Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan anne Fatma Önal ve baba Salih Önal'ın yanı sıra çok sayıdaki kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Dudu Yılmaz, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, genç kadın ile şüpheli kocasının daha önce ayrılma aşamasına geldikleri ve oturdukları evden ayrıldıkları, 4 gün önce de barışma kararı alarak pansiyonda yaşadıkları öğrenildi. Olayın ardından kayıplara karışan koca R.Y.'yi yakama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.