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İzmir'de kaçak akaryakıt düzeneği polisin dikkati sayesinde bulundu

İzmir’in Tire ilçesinde şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun kasasında akaryakıt düzeneği ve kaçak akaryakıt kullanımında kullanıldığı tahmin edilen 3 tondan fazla yanık yağ ele geçirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun kasasında akaryakıt düzeneği ve kaçak akaryakıt kullanımında kullanıldığı tahmin edilen 3 tondan fazla yanık yağ ele geçirildi.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saat 13.00 sıralarında Tire ilçe merkezinde bulunan kavşakta seyir halindeyken şüphelendiği bir kamyonu durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 1 adet akaryakıt aktarımı için 10 metre uzunluğunda hortum bulunan dinamo düzenekli pompa ve 5 adet dolu varil içerisinde 3 bin 520 litre yanık yağ ele geçirildi. Ele geçirilen yanık yağların kaçak sanayi yakıtı olduğu ve inceltilerek mazot olarak satışa sunulmaya hazırlandığı tespit edildi. Olayla ilgili araç şoförü Ş.S. ve araçta bulunan Y.Ç. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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