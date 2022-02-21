İzmir'de kaçak akaryakıt imalathanesine operasyon

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak akaryakıt imalathanesine düzenlenen operasyonda, 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde depo olarak kiralanan bir iş yerinde, kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese baskın düzenleyen ekipler tarafından yapılan aramada, 26,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.Ç., Ö.D. ve M.M. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.