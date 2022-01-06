İzmir'de kaçak deniz patlıcanı avı operasyonu

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak yollarla avlandığı tespit edilen 145 kilogram deniz patlıcanı ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişiye 37 bin 145 lira idari para cezası uygulandı.

Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, Karantina Adası'nın doğu kısmında, yasak olmasına rağmen dalış yapanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda 4 kişinin kaçak avladığı 120 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. Ekipler, İskele Mahallesi sahilinde de gece fenerle dalış yapan bir kişinin avladığı 25 kilogram deniz patlıcanına el koydu.

Ekipler tarafından kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişiye 37 bin 145 bin lira idari para cezası kesilirken, ele geçirilen deniz patlıcanları doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Öte yandan 1. derece sit alanında dalış yapan kişiler hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da işlem başlatılacağı öğrenildi.