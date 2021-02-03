İzmir'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan mevkiinde dört ayrı adreste, alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda; 125 litre şarap, 93 litre rakı, 22 litre votka, 28 litre etil alkol olmak üzere toplam 268 litre bandrolsüz kaçak alkollü içki, iki adet distilasyon cihazı, iki adet alkolmetre, 3 bin 500 gram anason bitkisi, şişeleme aparatı ve 540 ml anason aroması ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler H.D, K.K, S.V ve I.S. hakkında, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.