İzmir'de kaçak içki operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesinde 462 litre kaçak alkollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi kapsamında İzmir genelinde sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde S.G.'nin alkollü içki imal ederek piyasaya sürdüğü tespit edildi. Dikili Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada 462 litre kaçak alkollü içki, 40 litre etil alkol, 1 adet damıtma cihazı, 1 adet arıtma cihazı ve alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G.'nin adli işlemleri devam ediyor.