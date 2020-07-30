İzmir'de kaçak içki ve cinsel içerikli hap operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı başarılı takip sonucu, çok sayıda kaçak içki ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.K. isimli bir şahsın, ülkeye kaçak yollarla getirilen yabancı bandrollü içkilerin ve kaçak cinsel içerikli hap ürünlerinin, kendi aracından, berber dükkanından, ikametinden ve sevgilisi S.E.'nin ikametinden satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 30 Temmuz tarihinde M.K. isimli şahsın kendi aracıyla metruk haldeki bina önüne gelerek, bir tır içerisine kendi aracından poşetlerle malzeme yüklediği ekipler tarafından tespit edildi. Yükleme sonrasında M.K.'nin tır şoförü M.D.'ye para verdiğini gören polis, M.K.'nin depo olarak kullandığı yerin tespiti için teknik ve fiziki takip başlattı.

Kaçak içki, kaçak cinsel içerikli hap ve paralara el konuldu

Yürütülen takibin ardından adresler tespit edildi ve polis ekipleri belirlenen adreslerde arama yaptı. Aramalarda M.K. isimli şahsın aracında, ikametinde, üzerinde ve sevgilisi olduğu düşünülen S.E.'nin ikametinde toplam 140 litre kaçak alkol, bin 789 adet cinsel içerikli ürün ve 8 bin 750 lira paraya ekipler tarafından el konuldu.

3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.E. isimli kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.K. ve tır şoförü M.D.'nin emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.