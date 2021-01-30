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İzmir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

İzmir Menderes’te jandarma ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Menderes'te jandarma ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucu Menderes ilçesinde bulunan iki ayrı adreste, kaçak alkolle içki üretimi ve uyuşturucu satışı yapıldığı duyumu alındı. Jandarma ekiplerince her iki adreste yapılan aramada, 40 litre etil alkol, 14 litre kaçak votka, 30 litre kaçak rakı, 10 litre kaçak viski ve 200 gr bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanırken, şiddete uğradığı tespit edilen bir kadın mağdur da 6284 sayılı kanun kapsamındaki işlem sonrası Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) gönderildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

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