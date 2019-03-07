İzmir'de kaçak silah üretilen fabrikaya baskın: 46 gözaltı

İzmir'de düzenlenen nefes kesen operasyonda, kurdukları fabrikada tanınmış bir tabanca markasının kalıbıyla kaçak silah ürettikleri tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda onlarca silah, silah kalıpları ve parçalar ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan bir şebekenin imalatını yaptıkları tabancaları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri yaklaşık 3 ay takip eden ekipler, Gediz ve Göksu mahallelerinde bulunan bir ev ile 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Nefes kesen operasyonla baskın yapıldı

Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınırken, silah imalatı için kurulan fabrikada gerçeğini aratmayan ünlü bir marka tabancanın seri üretiminin yapıldığı görüldü. Adreslerde yapılan aramalarda; 87 ruhsatsız tabanca, 120 tabanca sürgüsü, bin 500 tabanca gövdesi, 350 tabanca yayı, 500 yiv setli namlu, 12 silah kalıbı (Enjeksiyon ve döküm) 10 makine (Enjeksiyon, torna, erozyon, döküm, freze, pres, matkap), binlerce ufak metal veya plastik silah parçaları, yüzlerce muhtelif çaplarda fişek ele geçirildi.

Kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiliyordu

Emniyetin yaptığı takipte, üretimi yapılan tabancaların İzmir'den Hakkari'ye uzanan bir hatta piyasaya kaçak olarak sürüldüğü; Manisa, Aydın, Konya ve Hakkari illerinde de şebekeyle birlikte hareket eden aracı kişiler olduğu tespit edildi. Piyasaya sürülen silahların terör örgütlerinin eline de geçmiş olabileceği değerlendiriliyor. Üretilen tabancaların sahte gönderici ve alıcı isimleriyle kargo şirketlerine verilerek sipariş verilen Türkiye'nin değişik illerine de gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin ünlü bir firmaya ait markalı tabancayı birebir taklit ederek kalıp hazırladıkları, ateşli silah ve parçaları imal ettikleri, ateşli silah mermilerini atabilecek tadilatları gerçekleştirdikleri belirtildi. Soruşturmanın genişletilerek çok yönlü sürdüğü bildirildi.