İzmir'de kaçak su avı operasyonu: 17 şahsa işlem

İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yapanlara yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 17 şahsa toplam 657 bin 773 TL idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde kaçak avcılık yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, körfezden toplanan 2 ton midye ve 200 kilogram deniz patlıcanı ile kaçak avlanan çeşitli türdeki yaklaşık 100 kilogram balığa el konuldu.

Operasyon sırasında kaçak avcılık yaptığı belirlenen 17 şahsa ise toplam 657 bin 773 TL idari para cezası uygulandı.