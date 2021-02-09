İzmir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik bir işyerinde yapılan aramada, 58 bin 650 kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği sorumluluk bölgesinde bulunan Menemen ilçesinde, tütün ve bundan üretilen kaçak sigara faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı. 20'li paketler içerisinde toplamda 2 bin 200 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 58 bin 650 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 13 bin adet şeffaf poşet 9 bin 075 paket boş sigara kutusu, 56 bin 400 adet boş makaron, 2 adet sigara doldurma makinesi, 3 adet kompresör, 580 adet kopartılmış TAPDK bandrolü bulundu.

Olayla ilgili olarak K.E., S.A., T.A., S.A., N.A. isimli 5 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.