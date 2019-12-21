İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 4 kişi gözaltında

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Konak ilçelerinde operasyonlar yaptı.

Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki operasyonda, sahte içki imalathanesine baskın yapıldı. Operasyonda, 6 şişe sahte viski, 25 litre etil alkol, 190 adet kapak, 140 adet boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ekipler, bir başka operasyonu ise ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde yaptı. Kaçak nargile tütünü ihbarı üzerine yapılan baskında, 1 kilo 272 gram kaçak-sahte nargile tütününe el konuldu. Olayla ilgili S.A. ve Y.M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konak ilçesindeki bir başka operasyonda ise gümrük kaçağı sigara satıldığı ihbarı alındı. Belirlenen adrese baskın yapan polisler, bin 970 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.A.'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.